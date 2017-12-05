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Trump’ın Kudüs İle İlgili Beklenilen Açıklaması Ertelendi

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Trump’ın Kudüs İle İlgili Beklenilen Açıklaması Ertelendi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs ile ilgili beklenilen açıklamasını ertelediği bildirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs ile ilgili beklenilen açıklamasını ertelediği bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ürdün Kralı Abdullah Jordan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Kudüs ile ilgili beklenilen açıklamasının ertelendiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan resmi yetkili, "Trump'ın ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğünü ve açıklanmasının muhtemel olduğunu" ifadelerini kullanmıştı.

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