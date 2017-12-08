Trump’ın Kudüs Kararı Mersin’de Protesto Edildi

AK Parti İl Başkanlığı üyeleri ile Mersin Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto...

AK Parti İl Başkanlığı üyeleri ile Mersin Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, ABD ve İsrail'e olan tepkilerini dile getirdiler. Burada konuşan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Trump'ın hukuksuz açıklamasının insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi. Kudüs'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu kaydeden Ercik, "Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karadan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaktır. Türkiye'nin insanlığın silueti olan Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu.

ABD'nin bu kararının dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürü olduğunu dile getiren Ercik, "Bu hadise Cumhurbaşkanımızın küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği "dünya 5'ten büyüktür" itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Mersin Gönüllü Kuruluşlar Platformu Dönem Sözcüsü Mesut Kayacı ise ABD ve İsrail'in kanlı ortaklığının devam ettiğini söyleyerek, "İslam coğrafyasında kim kendi halkına rağmen ABD ve İsrail ile iş tutmuşsa sonu hüsran olmuştur. ABD ve İsrail, İslam ülkelerinin yöneticilerinden kendilerine dost edinmezler, sadece kullanırlar ve vakti gelince de çöpe atarlar. Kudüs bizim onurumuzdur, iffetimizdir. Böyle hadsiz ve hukuksuz bir sürece kimse reel politik söylemiyle izahat getiremeyecektir. Kudüs'e sahip çıkmayana sahip çıkılmayacaktır. Kudüs'ü siyonist İsrail'e terk eden kendisinin de terk edilmiş bulacaktır. Kudüs için adım atan kendi onurunu, iffetini, izzetini koruyacaktır. Roma ve Bizans'ın akıbeti ne olduysa Amerika ve İsrail'in de akıbeti de o olacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır" ifadelerini kullandı.