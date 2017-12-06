Trump’ın Kudüs Kararına Filistin’den Tepki Yağıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı, Filistin'de protesto ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı, Filistin'de protesto ediliyor.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Filistin'in Ramallah ve Gazze şehrinde gösterilere neden oldu. Gazze şeridindeki binlerce Filistinli, ABD'nin kararını protesto ediyor. Filistinliler, ABD'yi kınayan pankartlar taşıdı ve ABD'nin kararına karşı slogan attı. Göstericiler, ABD ve İsrail bayrakları ile Trump'ın posterlerini yakarak karara tepkilerini gösterdi. Ramallah'ta ise sokaklara inen Filistinliler, ellerindeki Filistin bayraklarıyla karara tepkilerini gösteriyor.