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Trump’ın Kudüs Kararına Stk’lardan Ortak Tepki

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Trump’ın Kudüs Kararına Stk’lardan Ortak Tepki
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan skandal kararına tepki gösteren Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan skandal kararına tepki gösteren Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Bu kararın hiçbir karşılığı yoktur. Ey Emperyalist güçler, Kudüs bizim ortak davamızdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan skandal kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu kapsamda son olarak çeşitli sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı söz konusu karara ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, ortak tepkilerini dile getirdiler.

"Bu kararın hiçbir karşılığı yoktur"

İmam Hüseyin Cem Evi'nde topluluk adına basın açıklaması yapan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir, ABD Başkanı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması dünya çağında yeni bir krizin başlangıcı oldu. Bu kararın hiçbir karşılığı yoktur. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik için önemli olan bu mekanın oldu bittilere getirilerek yapılan işlemler elbette ki geçersizdir" diye konuştu.

"Kaos ve kargaşanın fitilini ateşlemiştir"

Mescid-i Aksa'nın Müslümanları ilk kıblesi olduğunu hatırlatan Özdemir Özdemir, "ABD yönetimi almış olduğu bu kararla gerek Orta Doğu'da gerekse küresel seviyede büyük bir kaos ve kargaşanın fitilini ateşlemiştir. Trump'ın aldığı bu karar kan ve göz yaşını artıracaktır. Dahası Orta Doğu'da var olan diğer sorunlar sadece vekalet yoluyla kalmayıp, ülkeler arası çatışmaları körükleyecektir" ifadelerini kullandı.

"Kudüs bizim ortak davamızdır"

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir, Kudüs meselesi taşıdığı anlam ve önem itibariyle yalnızca Filistin-İsrail arasında var olan bir konu olmayıp, özünde tüm İslam dünyasını ilgilendiren bir anlama sahip olduğunu söyledi. Özdemir, şöyle konuştu:

"Özellikle ülkemizde bulunan ve bu olaya sahip çıkan tüm siyasi parti sorumlularına teşekkür ediyoruz. Çünkü bu davaya hepsi sahip çıkıyor. Milletimize de şükranlarımızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Mescid-i Aksa konusunda göstermiş olduğu hassasiyeti ve girişimleri destekliyoruz. Tüm dünyada kutsal mekanlar hangi inanç ve ülkede olursa olsun yeni bir koruma statüsüne kavuşturulmalı. Tüm dünya bu tür haksızlıklara karşı duyarlı davranmalı. Bizler de Türkiye'de yaşayan Türkmen Alevileri olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği bu mücadelenin yanında olduğumuzu beyan ederiz. Ey Emperyalist güçler, Kudüs bizim ortak davamızdır. Haksız uygulamalar sizlere fayda getirmez."

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı öncülüğünde İmam Hüseyin Cem Evi'nde düzenlenen basın toplantısına; çok sayıda milletvekilinin yanı sıra şu dernekler katıldı:

"Türk Dünyası Parlamenter Birliği, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma Vakfı, Mahalli İdareler Hizmet Derneği, Balkan Türkleri İnsan Hakları Derneği, Batı Trakya Türkleri Derneği, Türk-Mekedon Dostluk Derneği, Bulgaristan Göçmenleri Derneği ve Hitit Sanat ve Spor Kulübü Derneği."

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