Trump’tan İslam Karşıtı Retweetler

ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı İngiliz Jayda Fransen'in İslam karşıtı 3 videosunu retweet yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı İngiliz Jayda Fransen'in İslam karşıtı 3 videosunu retweet yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aşırı sağcı Britain First adlı siyasi hareketin lideri Jayda Fransen'ın paylaştığı 3 videoyu kendi resmi Twitter hesabında paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan videoların üçünün de İslam karşıtı olması tepki çekti. Paylaşılan görüntüler arasında Müslüman bir gencin Hollandalı koltuk değnekli çocuğu dövdüğü iddia edilen görüntüler, İslamcı bir kalabalığın bir genci çatıdan attığı iddia edilen görüntüler ve Hazreti Meryem'in heykelinin yere atılıp kırılması görüntüleri yer alıyor.