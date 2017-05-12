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Trump’tan, Kovduğu Fbı Direktörü Comey’e Gözdağı

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Trump’tan, Kovduğu Fbı Direktörü Comey’e Gözdağı
ABD Başkanı Donald Trump, kovduğu FBI Direktörü James Comey'i basın açıklaması konusunda uyararak gözdağı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kovduğu FBI Direktörü James Comey'i basın açıklaması konusunda uyararak gözdağı verdi. Trump, "Comey, konuşmadan önce aramızdaki konuşmaların "tapesi" olmadığını ummalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kovduğu Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i basın açıklaması konusunda uyararak, Twitter hesabından "James Comey basına konuşmadan önce, aramızdaki konuşmaların "tapesi" olmadığını ummalı" açıklamasını yaptı.

FBI Direktörü James Comey, geçtiğimiz aylarda ABD seçimlerinde "Rus müdahalesi" olduğu iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmüştü. Beyaz Saray, Trump yönetimi tarafından Comey'in işine son verildiğine dair açıklama yapmıştı.

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