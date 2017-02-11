Tse Başkanı Korkmaz, Asme İle Görüşmeler Yapmak Üzere Abd’ye Gidiyor

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, Amerikan Makine Mühendisleri Topluluğu (ASME) ile görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gidiyor.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, Amerikan Makine Mühendisleri Topluluğu (ASME) ile görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gidiyor. Korkmaz, 12-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceği ABD ziyaretiyle de ASME yetkilileri ile bir araya gelecek.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), başta Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) ve Avrupa Standardizasyon kuruluşları olmak üzere standardizasyon alanındaki ulusal ve uluslararası kuruluşlara tam üyelikleri ile uluslar arası standardizasyonda Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ile aynı seviyede temsil etmektedir. Enstitü bu sayede sanayicilere, uluslararası ve bölgesel standardizasyon çalışmalarına katılma imkânı sağlayarak onlara uluslar arası rekabette avantaj kazandırmaktadır.

TSE bu doğrultuda, dünya genelinde kabul görmüş pek çok standardı hazırlayan ve uluslararası ticareti yönlendirici çalışmalar yapan Amerikan Test ve Materyal Topluluğu (ASTM) ve Amerikan Makine Mühendisleri Topluluğu (ASME) ile de işbirliği alanlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Bu çerçevede 2016 yılında ASTM ile işbirliği görüşmeleri gerçekleştiren TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, 12-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceği ABD ziyaretiyle de ASME yetkilileri ile bir araya gelecek.

Ana gündem maddesi nükleer santraller

ASME ile görüşmelerin ana gündem maddesini nükleer santraller oluşturacak. ASME, nükleer santrallere yönelik yayımladığı teknik doküman ve kodlar nedeniyle tüm dünyada bu alandaki otorite kuruluşlardan biri olarak kabul ediliyor.

TSE Başkanı Korkmaz'ın ziyaretinde, ASME'nin bu alandaki tecrübesinden yararlanmak ve yayımlamış oldukları dokümanları daha yakından takip edebilmek adına iki kuruluşun karşılıklı işbirliğini geliştirecek ve tecrübe paylaşımını sağlayacak bir anlaşma metni imzalanacak.

TSE nükleer santrallerin gözetimine hazırlanıyor

Ülkemizin nükleer santral kurulumuna ilişkin çalışmaları yakından takip eden TSE, bu santrallerin ekipman imalatı, 3.Taraf Gözetimi ve tedarikçi denetimleri konularında görev almak üzere hazırlık yaptığı biliniyor.