  • BIST 88.102
  • Altın 145,170
  • Dolar 3,5892
  • Euro 3,7967
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Tse Başkanı Korkmaz, Iso-smııc Teknik İşbirliği Görüşmeleri İçin Cenevre’de

» »
Tse Başkanı Korkmaz, Iso-smııc Teknik İşbirliği Görüşmeleri İçin Cenevre’de
TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz ISO-SMIIC Teknik İşbirliği görüşmeleri için Cenevre'ye gitti.

TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz ISO-SMIIC Teknik İşbirliği görüşmeleri için Cenevre'ye gitti.

İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı olarak standardizasyon, metroloji ve akreditasyon alanlarında faaliyet gösteren İslam Ülkeleri Metroloji ve Standartlar Enstitüsü (SMIIC) ile Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) arasında gerçekleştirilmesi planlanan fakat bir takım engellemelerle karşılaşılan işbirliği antlaşmasında yeni bir aşamaya gelindi.

TSE'den yapılan açıklamada, SMIIC'in uluslararası tanınırlığını sağlamaya yönelik, SMIIC Genel Sekreterliğinin ISO ile işbirliği mekanizması kurulmasına ilişkin girişiminin, 2016 yılı Eylül ayında yapılan ISO Konsey Toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin SMIIC'e gözlemci üye olması gerekçe gösterilerek engellenmeye çalışıldığı belirtilerek, "SMIIC Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz'ın, ISO Konsey toplantısında yaptığı itiraz ve daha sonra ISO Genel Sekreterliği ile yürüttüğü müzakereler sonucunda iki kuruluş yetkililerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede SMIIC Yönetim Kurulu Başkanı Sebahittin Korkmaz ve SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt, 24-25 Şubat 2017 tarihlerinde Cenevre'de ISO Genel Sekreter Vekili Kevin Mckinley ve ISO yetkilileri ile resmi görüşme gerçekleştirecek" ifadelerine yer verildi.

İşbirliği yapılacak alanlar

Standardizasyon alanında İİT ülkelerinin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler yürüten SMIIC'in ISO ile muhtemel işbirliğinin ortak standardizasyon çalışmalarının yürütülmesi, uzman değişim programlarının hazırlanması, kapasite arttırıcı çalışmalara yönelik programlar hazırlanması, iki kurumun da üyeleri olan en az gelişmiş ülkelere yönelik ortak programlar ve eğitimlerin geliştirilmesi gibi hususları içerdiği kaydedildi.

Türk Standardları Enstitüsünün ISO'nun uluslararası işbirliği kararlarının alındığı ISO Konseyinin aktif bir üyesi olarak SMIIC'in bu çerçevede yürüttüğü süreçleri tüm uluslararası mecralarda desteklendiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chp’li Atıcı Hakkari’de Protesto Edildi24 Şubat 2017 Cuma 16:28
  • Arat: "İşsizliği Tek Haneli Rakamlara Düşürmeyi Amaçlıyoruz"24 Şubat 2017 Cuma 16:13
  • 2017 Hacı Adaylarının Heyecanlı Bekleyişi Son Buldu24 Şubat 2017 Cuma 16:13
  • Rize-artvin Havalimanı İnşaatı İçin Şantiye Alanı Çalışmaları Başladı24 Şubat 2017 Cuma 16:13
  • 5’inci Ufka Yolculuk Bilgi Ve Kültür Yarışması’na Rekor Başvuru24 Şubat 2017 Cuma 16:08
  • Balıkesir’e Şehit Ateşi Düştü24 Şubat 2017 Cuma 15:58
  • İdo Seferleri İptal24 Şubat 2017 Cuma 15:58
  • Dışişleri Bakanlığından ‘Hocalı Katliamı’ Açıklaması24 Şubat 2017 Cuma 15:58
  • Su Diye Antifiriz İçti24 Şubat 2017 Cuma 15:53
  • Şehit Ateşi Kütahya’ya Düştü24 Şubat 2017 Cuma 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti