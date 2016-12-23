Tse’den Körfez Ülkelerine İhracata İvme Kazandıracak Hamle

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Umman'ın aralarında bulunduğu Körfez...

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Umman'ın aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinde inşaat sektöründe iş yapmak isteyen ve özellikle yangın önlemleri üzerine çalışan yerli üreticilerin bu ülkeler tarafından istenen onay belgelerini temin etmelerini kolaylaştırmak amacıyla girişimde bulundu.

TSE'nin son yıllarda yaptığı en büyük yatırım alanlarından biri yalıtım testleri, yangın yalıtımı ve güvenliği testleri alanında bulunuyor. Enstitü, İzmir, Kayseri, Kocaeli Gebze ve İstanbul'daki laboratuvarları ve uzman ekibi ile aktif ve pasif yangın güvenliği konusunda geniş kapsamda teknik alt yapıya ve akreditasyona sahip olarak hizmet veriyor. Uluslararası akreditasyona sahip bu laboratuvarlar, AB mevzuatı çerçevesinde onaylanmış laboratuvarlar olarak hizmet sunabilmenin yanı sıra EGOLF (EuropeanGroup of Organisationsfor Fire Testing, InspectionandCertification) gibi uluslararası tanınırlığı olan birliklere üyeliği sayesinde uluslararası ve bölgesel standardizasyon faaliyetlerinde de aktif rol üstleniyor.

Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Akreditasyon Merkezi(GAC) tarafından 2016 yılı Kasım ayında akredite kuruluş olarak ilan edilen TSE, bu ülkelerde inşaat sektöründe iş yapan yerli üreticilerden yangın önlemleri ile ilgili olarak istenen Civil Defence Certificate of Compliance gibi onay belgelerini verebilmek için söz konusu ülkelerin ilgili makamlarıyla iletişime geçti. Söz konusu ürünlerle ilgili istenen onay belgelerinin Enstitü tarafından verilebilmesi için bu ülkelerin onaylanmış test ve belgelendirme kuruluşları listelerinde TSE'nin yer alması gerekiyor. Enstitü, yürüttüğü temaslarla bu ülkelerin onaylanmış test ve belgelendirme kuruluşu listelerine girmek için gerekli prosedürleri tamamlamak üzere çalışmalar yapıyor. İlk aşamada Umman ile gerçekleştirilen görüşmeler ilerleyen süreçte diğer Körfez ülkelerinden de gelecek olumlu yanıtlarla sürdürülecek.

Enstitü'nün nihai hedefi arasında yerli üreticilerin bu coğrafyada yürütülen inşaat projelerinde bugüne kadar yabancı test ve belgelendirme kuruluşlarından aldıkları onay belgelerini TSE'den alma imkanına sahip olmaları yer alıyor.