Tsk: “12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 teröristin...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bugün gerçekleştirilen hava harekatlarında toplamda 29 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik operasyonlara devam edildiği belirtilerek, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 11 Aralık tarihinde hava harekatı icra edildiği belirtildi. Silahlı 12 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak ve barınakların da tahrip edildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatı neticesinde ise 17 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün gerçekleştirilen hava harekatlarında toplamda 29 terörist etkisiz hale getirildi.