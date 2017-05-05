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Tsk: “3 Pkk’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi”

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Tsk: “3 Pkk’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi”
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde iki, Şemdinli ilçesinde ise bir olmak üzere toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde iki, Şemdinli ilçesinde ise bir olmak üzere toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan 4 Mayıs'ta meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamada, Hakkari Çukurca'da üs bölgesine silahlı saldırı düzenleyen PKK terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonrasında icra edilen arazi aramasında, PKK'lı iki teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi. Aramada Bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar, dört adet roketatar mühimmatı ve bir adet el telsizi de ele geçirildi. Hakkari Şemdinli'de, üs bölgesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lılara yönelik icra edilen atışlar sonucunda bir teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Tunceli Ovacık'ta da bir sığınak içerisinde bir adet M-16 piyade tüfeği, altı adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar ile 45 adet roketatar mühimmatı, 65 adet el bombası, 155 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 10 bin 100 adet muhtelif çapta piyade tüfeği fişeği, bir adet tüfek bombası, sekiz adet el telsizi, bir adet termal dürbün, iki adet el dürbünü, beş kilogram TNT patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van/Gürpınar'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında, Şırnak Merkez'de bir, Hakkari Çukurca'da bir olmak üzere iki adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Bingöl Genç'te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde 15 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, bir adet güç kaynağı ve 500 kilogram gıda maddesi ele geçirilmiştir. Bitlis Güroymak'ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığnak içerisinde, bir adet el telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Siirt Eruh'ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, yedi adet büyük tüp ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bitlis Mutki'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü olarak tespit edilen dört tonluk plastik su deposu içerisinde sekiz kilogram plastik patlayıcı, 100 metre elektrik kablosu ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bingöl Karlıova'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile 88 adet fişeği ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir."

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