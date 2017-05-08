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Tsk: “3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”

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Tsk: “3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubunun...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2017 tarihinde Çukurca Üzümlü kırsalında 5'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 teröristin Kuzey Irak topraklarına kaçtığı kaydedildi. Kaçan 2 teröristten birinin ise öldüğü, diğerinin yaralandığı bildirildi. Toplam 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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