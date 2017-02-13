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Tsk: “30 Deaş Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi”

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Tsk: “30 Deaş Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi”
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda, toplam 30 DEAŞ terör örgütü...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda, toplam 30 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174'üncü günü 13 Şubat 2017 saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 143 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 51 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerin barınma maksatlı kullandığı 51 bina imha edilmiştir.

Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 30 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

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