  • BIST 87.570
  • Altın 149,087
  • Dolar 3,7465
  • Euro 3,9881
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 14 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Tsk: “58 Deaş Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi”

» »
Tsk: “58 Deaş Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi”
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 169. gününde, topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 169. gününde, topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 58 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 169. gününde meydana gelen gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 58 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda bugüne kadar bin 910 kilometrekare alan ile 229 meskun mahallin kontrol altına alındığı belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 189 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığı ifade edildi. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 58 bina, bir karargah binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve bir silahlı aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan, koalisyon güçleri tarafından Bab bölgesinde icra edilen 7 hava harekatı sonucunda barınma maksatlı kullanılan 10 bina, bir tünel girişi, bir savunma mevzii ve bir zırhlı aracın imha edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, daha önce kuşatılmış olan El Bab'ın kontrolü maksadıyla, dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepelerin Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirildiği bilgisi verildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tsk: “58 Deaş Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi”08 Şubat 2017 Çarşamba 11:48
  • Fetö’nün Orta Karadeniz İmamının Yargılanmasına Başlandı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:43
  • Süt Toplama Kamyonu Yoldan Çıktı, Bir Kişi Öldü08 Şubat 2017 Çarşamba 11:43
  • Bayan Arkadaşını 9 Yerinden Bıçakladı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:38
  • Apartman Dairesini Uyuşturucu Serasına Çevirdiler08 Şubat 2017 Çarşamba 11:38
  • Kayseri Polisinden Şafak Operasyonu: 25 Gözaltı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:33
  • Antalya’da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:28
  • Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Gözaltına Alındı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:28
  • Denizde Kaybolan Adamın Zıpkını Bulundu08 Şubat 2017 Çarşamba 11:28
  • Aliağa’da İşçi Servisi Devrildi: 12 Yaralı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti