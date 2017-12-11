Tsk: “Abd’li Komutanlar 14 Aralık’ta Ankara’ya Gelecek”

Genelkurmay Başkanlığı, 14 Aralık'ta ABD'li komutanlarla bölgedeki güvenlik konuları hakkında Ankara'da bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, 14 Aralık'ta ABD'li komutanlarla bölgedeki güvenlik konuları hakkında Ankara'da bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganımı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrottı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel'ın katılımlarıyla daha önceden planlı olan ve bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği toplantının 14 Aralık tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.