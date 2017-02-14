Tsk: “Amanos Dağları’nda Tespit Edilen 4 Dinamik Hedef Ateş Altına Alarak İmha Edildi”

Türk Hava Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları, Amanos Dağları'nda tespit edilen 4 dinamik hedefi ateş altına alarak imha etti.

Türk Hava Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları, Amanos Dağları'nda tespit edilen 4 dinamik hedefi ateş altına alarak imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "14 Şubat 2017 tarihinde, 21.05-21.10 saatleri arasında Amanos Dağları bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 4 dinamik hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.