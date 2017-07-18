Tsk: "Bitlis Kırsalı Ve Kuzey Irak Zap Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatı İle 2 Terörist Etkisiz Haleti Getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis kırsalı ve Kuzey Irak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis kırsalı ve Kuzey Irak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "17 Temmuz 2017 günü öğlen saatlerinde Bitlis kırsalında ve akşam saatlerinde Irak kuzeyi Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol, üs bölgesi ve operasyon birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda, Zap bölgesinde üç mağara, bir mühimmat deposu ve bir doçka uçaksavar silah mevzii imha edilmiş; bu arada ilk tespitlere göre iki bölücü terör örgütü mensubu terörist de etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.