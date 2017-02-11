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Tsk: "El Bab Civarındaki Çatışmalarda 1 Asker Şehit Oldu, 1 Asker Yaralandı"

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Tsk: "El Bab Civarındaki Çatışmalarda 1 Asker Şehit Oldu, 1 Asker Yaralandı"
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab civarında devam eden çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu bir askerin ise...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab civarında devam eden çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu bir askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, "El Bap civarında meydana gelen çatışmalarda kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır yaralanan silah arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

Şu an itibariyle bölgede çatışmalar devam ettiği bildirildi.

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