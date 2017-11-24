Tsk: “İdlib’te 3 Numaralı Gözlem Noktası Tesis Edilmiştir”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sürecinin tesisini ve devamını sağlamak maksadıyla üçüncü Gözlem Noktası...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sürecinin tesisini ve devamını sağlamak maksadıyla üçüncü Gözlem Noktası tesis edildiğini açıkladı. Son bir hafta içinde 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere 26 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı kararlılıkla mücadelesine devam ederken, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sürecinin tesisini ve devamını sağlamak maksadıyla gözlem noktaları tesis etme kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürdürdüğü vurgulandı. Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında 17-23 Kasım tarihleri arasında BTÖ'nün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Diyarbakır, Tunceli, Bitlis, Siirt, Muş ve Irak'ın Kuzeyi) bölgeleri teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildiğine dikkat çekilerek, bu kapsamda Diyarbakır Kulp, Tunceli Hozat, Bitlis Mutki, Siirt Baykan-Kurtalan, Muş Varto ve Irak'ın kuzey (Zap ve Avaşin-Basyan) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildiği kaydedildi. İcra edilen operasyonlarda 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere 26 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilerek ,"32 adet piyade tüfeği, 1 adet uçaksavar makinalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 5 adet makinalı tüfek, 1 adet makinalı tabanca, 17 adet tabanca, 4 adet roketatar, 1 adet keskin nişancı silahı, 1 adet 60 mm.lik havan ve 2 adet tabanca olmak üzere toplam 34 adet silah, 1 adet antipersonel mayını, 10 kg C-4 plastik patlayıcı, 1,7 kg A-4 plastik patlayıcı, 15,1 kg tahrip kalıbı, 710 kg amonyum nitrat, 42 adet el bombası, 13 bin 782 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 2 adet 60 mm havan mühimmatı, 37 adet RPG-7 roketatar roketi, 43 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 252 adet fünye, 76 adet şarjör, 7 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 2 adet gece görüş dürbünü ve 33 adet tüp ele geçirilmiş, 30 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 30 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

BTÖ'nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 293 bin 905 paket kaçak sigara, 7 bin 108 lt kaçak akaryakıt, 4 adet kaçak cep telefonu, 771 adet kaçak silah ve 2,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 14 bin 487 kişinin yakalandığı belirtilerek, 5 askerin yaralandığı bildirildi. Özellikle Diyarbakır ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirildiğine dikkat çekildi.

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekât ile ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/ PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulmaktadır. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla belirlenen gerginliği azaltma bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda 13 Ekim 2017 tarihinde 1 numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiş ve görevlerine devam etmektedir. Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmelerine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.