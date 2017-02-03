Tsk, “Kahraman Mehmetçik” İsimli Video Yayınladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sosyal medyada "Kahraman Mehmetçik" isimli video yayınladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sosyal medyada "Kahraman Mehmetçik" isimli video yayınladı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kahraman Mehmetçik" isimli video, TSK'nın sosyal medya kanalından yayınlandı. Videoda askerlerin aileleri ile görüşmeleri ve eğitim faaliyetlerine yönelik fotoğraflar bulunuyor. Askerlerin yemin törenleri ve zor durumda kalan insanlara karşı yardımlarından kesitler bulunan videonun açıklama kısmında, "Bu milletin bağrından çıkan, askere davul, zurna, halaylarla giden, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını vermeyi görev bilen; en zorlu şartlarda karada, denizde, havada; karda, kışta, kavurucu sıcakta görevini en iyi şekilde yerine getiren kahraman Mehmetçik" ifadeleri yer alıyor.