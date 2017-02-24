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Tsk: “Kandil’de 27 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Terörist Etkisiz Hale Getirildi”

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Tsk: “Kandil’de 27 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Terörist Etkisiz Hale Getirildi”
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucu 27 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucu 27 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "22 Şubat 2017 tarihinde 14:30-15:15 saatleri arasında Irak'ın Kuzeyindeki Kandil bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen üç hedef (üç barınma yeri) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Daha sonra yapılan hasar/zayiat tespit çalışmaları sonucunda, harekat sonrası 27 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

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