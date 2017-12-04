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Tsk: “Kediye Eziyet Eden Personele Disiplin Cezası Verildi”

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Tsk: “Kediye Eziyet Eden Personele Disiplin Cezası Verildi”
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Erzincan Orduevi'nde kediye eziyet eden personele disiplin cezası verildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Erzincan Orduevi'nde kediye eziyet eden personele disiplin cezası verildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık tarihinde Erzincan Orduevi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yer alan olayla ilgili olarak yapılan incelemenin sonuçlandığı bildirildi. 3'üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından olaya neden olan personele 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verildiği, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

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