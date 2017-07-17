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Tsk: "Kuzey Irak’ta 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

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Tsk: "Kuzey Irak’ta 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a düzenlenen hava operasyonları kapsamında üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a düzenlenen hava operasyonları kapsamında üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, şu ifadele yer verildi:

"Irak kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edilmiş, üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bingöl Yayladere'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen temas aramasında bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalanmış, bir adet Biksi makineli tüfek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Mardin Nusaybin'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir."

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