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Tsk: "Siirt Eruh’ta Düzenlenen Operasyonda Patlayıcı Madde Ele Geçirildi"

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Tsk: "Siirt Eruh’ta Düzenlenen Operasyonda Patlayıcı Madde Ele Geçirildi"
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt Eruh'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt Eruh'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Siirt Eruh'ta güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, 43 kg amonyum nitrat, 1.4 kg A4 plastik patlayıcı, yarım kalıp C-3 patlayıcı, 10 kg toz patlayıcı, 131 fünye, bir el yapımı patlayıcı, iki mayın, 12 el bombası, altı roketatar mühimmatı, 2.871 fişek, altı el telsizi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildiği bildirildi.

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