Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TSK tarafından Silopi Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiğini açıkladı.
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Tsk: "Silopi Habur Bölgesinde İcra Edilen Tatbikatın İkinci Safhasına, İlave Birliklerin De Katılımıyla Devam Ediliyor"
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TSK tarafından Silopi Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiğini...
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