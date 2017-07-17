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Tsk Suriye’deki Pyd Mevzilerini Vurdu

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Tsk Suriye’deki Pyd Mevzilerini Vurdu
Kilis'te sınır birliklerinde konuşlu bulunan Fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile PYD mevzileri vuruldu.

Kilis'te sınır birliklerinde konuşlu bulunan Fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile PYD mevzileri vuruldu.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te akşam saatlerinde sınır birliklerinde konuşlu Fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile PYD'nin Parsa Dağı'ndaki mevzilerine 40'ye yakın atış gerçekleştirildi. Top atışlarının sesi Kilis kent merkezinden de duyuldu.

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