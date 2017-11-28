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Tsk Tarafından Irak’ın Kuzeyine Hava Harekatı

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Tsk Tarafından Irak’ın Kuzeyine Hava Harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik Asos bölgesinde hava harekatı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik Asos bölgesinde hava harekatı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak Kuzeyi Asos bölgesinde, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınak, sığınak, tünel ve benzeri toplam 41 hedef 27 Kasım 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde başarıyla tahrip edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar ve insansız hava araçları emniyetle üslerine dönmüşlerdir." denildi.

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