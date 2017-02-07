Tsk: “Tunceli’de Teröristlere Ait Sığınakta Çok Miktarda Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli'de tespit edilen bir sığınakta çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.
TSK, 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında, Tunceli/Hozat ilçesi Aşağışavaliler Mahallesi bölgesinde, terör örgütü mensuplarının muhtemel sığınaklarını tespit ve imha etmek, terörist unsurları yakalamak maksadıyla Tunceli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut-2 Operasyonu'nun icra edildiğini bildirdi.
İcra edilen operasyon kapsamında, 4 Şubat 2017 tarihinde tespit edilen bir adet sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.