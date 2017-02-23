Tsk Ve Öso Birlikleri El Bab’da Arama Tarama Çalışmalarını Sürdürüyor

Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin bir süredir El Bab merkezinde arama ve tarama çalışmalarını sürdürdüğünü...

Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin bir süredir El Bab merkezinde arama ve tarama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.