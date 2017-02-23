Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin bir süredir El Bab merkezinde arama ve tarama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
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Tsk Ve Öso Birlikleri El Bab’da Arama Tarama Çalışmalarını Sürdürüyor
Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin bir süredir El Bab merkezinde arama ve tarama çalışmalarını sürdürdüğünü...
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Tsk Ve Öso Birlikleri El Bab’da Arama Tarama Çalışmalarını SürdürüyorAskeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin bir süredir El Bab merkezinde arama ve tarama çalışmalarını sürdürdüğünü...
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