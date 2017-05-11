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Tsk:"2 Asker Şehit Oldu, 8 Asker Yaralandı"

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Tsk:"2 Asker Şehit Oldu, 8 Asker Yaralandı"
Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı Doğubeyazit Tendürek Dağı kırsalında yürütülen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensupları tarafından...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı Doğubeyazit Tendürek Dağı kırsalında yürütülen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensupları tarafından iki ayrı noktaya atılan roket neticesinde iki askerin şehit olduğunu, biri ağır olmak üzere 8 askerin yaralandığını açıkladı

TSK'dan yapılan açıklamada,"11 Mayıs 2017 tarihinde saat 15.30 sularında Ağrı/Doğubeyazıt Tendürek Dağı kırsalında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı unsurlarınca yürütülen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensupları tarafından iki ayrı noktadan atılan roket neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımız tedavi maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmiştir. Müteakiben çıkan çatışmada iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

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