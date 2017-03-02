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Tsk’da Fetö Operasyonu: 40 Gözaltı

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Tsk’da Fetö Operasyonu: 40 Gözaltı
İzmir merkezli 26 ilde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 71 askeri...

İzmir merkezli 26 ilde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 71 askeri personelden 40'ı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, İzmir merkezli 26 ilde operasyon başlatıldı. TSK içerisindeki "ByLock" kullandıkları iddia edilen askerlere ve yakınlarına yönelik düzenlenen operasyonda, şuana kadar 71 kişiden 40'ı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

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