Tsk’dan, Kandil, Metina Ve Gara Bölgererine Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak kuzeyinde bulunan Kandil, Metina ve Gara bölgererine hava harekatı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak kuzeyinde bulunan Kandil, Metina ve Gara bölgererine hava harekatı düzenlendi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

21 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Kandil, Metina ve Gara bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan; silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.