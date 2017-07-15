  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Tsk’dan ’Terör Örgütü Pyd/ypg’nin Suriye Saldırılarına’ İlişkin Açıklama

» »
Tsk’dan ’Terör Örgütü Pyd/ypg’nin Suriye Saldırılarına’ İlişkin Açıklama
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Suriye kuzeyinde PYD/YPG terör örgütü tarafından Suriye kuzeyindeki yerleşim yerlerine sık sık...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Suriye kuzeyinde PYD/YPG terör örgütü tarafından Suriye kuzeyindeki yerleşim yerlerine sık sık saldırılarda bulunulduğu bilgilerinin alındığı belirtildi. PYD/YPG terör örgütünün Azez kentine düzenlediği saldırıda, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Suriye kuzeyinde PYD/YPG terör örgütü tarafından Suriye kuzeyindeki yerleşim yerlerine sık sık saldırılarda bulunulduğu bilgilerinin alındığı belirtildi. Yaklaşık bir hafta önce Mare bölgesinde, PYD/YPG terör örgütü tarafından kadın çocuk demeden sivillere yönelik yapılan saldırılara benzer bir saldırı haberinin, 14 Temmuz 2017 tarihinde Suriye kuzeyindeki Azez bölgesinden geldiği belirtilerek, "PYD/YPG terör örgütü Suriye'nin Azez kentine düzenlediği top/havan saldırılarında yine hiçbir suçu olmayan masum sivillerin kanı dökülmüştür. Kente düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştır. Üstelik hayatını kaybedenlerden birisi de daha bebek denecek yaştadır. Bu elim olayla bebek katili PKK terör örgütü ile Suriye kuzeyinde tutunma çabası içinde olan PYD/YPG terör örgütünün birbirinin kopyası olduğu bir kere daha kanıtlanmıştır. Azez kentinde yaşayan sivil halk, yaşanan insanlık dramı karşısında sokaklara dökülerek PYD/YPG/PKK terör örgütünü lanetleyen gösteriler düzenlemiştir" denildi.

Tsk’dan ’Terör Örgütü Pyd/ypg’nin Suriye Saldırılarına’ İlişkin Açıklama

Tsk’dan ’Terör Örgütü Pyd/ypg’nin Suriye Saldırılarına’ İlişkin Açıklama

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • On Binler Bayrak Yürüyüşünde Buluştu15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:43
  • Yürüyüş Sırasında Üzerine Bayrak Örterek Yere Yattı15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:38
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki Yüzbinlerce İnsan Havadan Görüntülendi15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:28
  • Fetö’ye Meydan Dayağı15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:28
  • Efsane Futbolcular 15 Temmuz Şehitleri İçin Sahaya Çıktı15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
  • Polis Bariyerini Aşan Yüzlerce Kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Koştu15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
  • Ömer Halisdemir’in İsmi Mali’de Yaşatılıyor15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
  • Kısıklı Meydanda Bomba Araması15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:18
  • İnegöl’de Orman Yangını15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:13
  • Yürüyüşte Fetullah Gülen’in Boynuna Urgan Geçirilen Kuklası Dikkat Çekti15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti