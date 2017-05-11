Tsk’dan Terör Örgütüne Ağır Darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19 Nisan'da Şırnak'ın İncebel ve Kato Dağı bölgesinde başlatılan operasyonların devam ettiğini açıklayarak, terör...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19 Nisan'da Şırnak'ın İncebel ve Kato Dağı bölgesinde başlatılan operasyonların devam ettiğini açıklayarak, terör örgütüne ait toplam 418 adet muhtelif tipte silah, 168 bin 667 adet muhtelif mühimmat, 4 ton amonyun nitrat ile 50 ton yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alayı Komutanlığı emir-komutasında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ'nün kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla güvenlik korucuları ile takviyeli 3 Jandarma Komando Taburu ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu zor arazi ve hava şartlarında 23 gündür aralıksız devam etmektedir. Operasyon bölgesinde (İncebel Dağları-Kato'da) şimdiye kadar BTÖ mensuplarının kullandığı 28 adet mağara tespit edilmiştir. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada, icra edilen operasyon kapsamında 11 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 27'inci ve 28'inci mağarada yapılan aramada 108 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Biksi makineli tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği ile 11 bin 500 adet Biksi mühimmatı, 2 bin 400 adet M-16 mühimmatı, 600 adet Kanas mühimmatı, 160 adet Doçka mühimmatı, 149 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 40 adet uçaksavar mühimmatı, 37 adet havan mühimmatı, 35 adet el bombası ve 2 bin 600 adet elektrikli fünye ele geçirildiği belirtildi. Bölgede 23 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam 418 adet muhtelif tipte silah, 168 bin 667 adet muhtelif mühimmat, 4 ton amonyun nitrat patlayıcı madde ile 50 ton yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.