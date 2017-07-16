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Tsk’dan Zap Bölgesine Hava Harekatı: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Tsk’dan Zap Bölgesine Hava Harekatı: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucunda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, bir mağara...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucunda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, bir mağara ve iki makineli tüfek mevziinin imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 16 Temmuz 2017 günü akşam saatlerinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda, üç bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği; bir mağara ve iki makinalı tüfek mevziinin imha edildiği kaydedildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.

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