Tşof Başkanı Apaydın: “10 Ayda 344 Bin 332 Trafik Kazası Oldu”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 2017 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 344 bin 332 trafik kazasında 259...

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 2017 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 344 bin 332 trafik kazasında 259 bin 521 kişinin yaralandığını, 3 bin 21 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

2017 yılının ilk 10 ayında 344 bin 332 trafik kazasının meydana geldiğini ve bu kazalarda 259 bin 521 kişinin yaralandığını aktaran TŞOF Başkanı Apaydın, "Bu kazalarda 3 bin 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2017 yılının 10 aylık bölümünde en çok trafik kazası Temmuz ayında gerçekleşti. Temmuz'da meydana gelen 40 bin 465 trafik kazasında 34 bin 626 kişi yaralandı, 429 kişi ise hayatını kaybetti. Meydana gelen trafik kazalarının 46 bin 623'ü bir aracın diğerine yandan çarpması sonucu oldu. 162 bin 532 kaza ise sürücü kusurlarından kaynaklı. Sürücülerimiz özellikle soğuk ve karlı havalarda trafiğe çıkarken ekstra özen göstermeli. Karlı havalarda özel araçlar yerine toplu taşıma araçları kullanılmalı" diye konuştu.

"İhmaller kazaya davetiye çıkarıyor"

Soğuk ve yağışlı havalara karşı sürücüleri uyaran Apaydın, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017 trafik istatistikleri verilerine göre yılın ilk 10 ayında toplam 344 bin 332 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 259 bin 521 kişi yaralandı, 3 bin 21 kişi ise hayatını kaybetti. Trafik kazalarının 46 bin 623'ü bir aracın diğerine yandan çarpması sonucu oldu. 26 bin 160'ı yayaya çarpma ve 22 bin 879'u araçların yoldan çıkması sonucu meydana geldi. Trafik kazalarının 162 bin 532'si sürücü kusurlarından kaynaklı. En fazla yapılan sürücü kusurları ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uyduramamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ve manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak gibi nedenlerden kaynaklı" ifadelerini kullandı.

"Toplu taşıma araçları kullanılmalı"

Özellikle soğuk ve yağışlı havalarda gizli buzlanma tehlikesine karşı hız yapmaktan kaçınılması gerektiğini söyleyen Apaydın, "Kış şartları, trafikte ekstra dikkat ve özen gerektiriyor. Araçların kışlık bakımı yaptırılmalı. Hem ticari araçlar hem de özel araçlar kış lastiklerini kesinlikle takmalı. Bana bir şey olmaz diyerek yapılan ihmaller trafik kazasına davetiye çıkarıyor. Trafikteki ihmaller hem bizi hem de yoldaki tüm vatandaşları tehlikeye sokuyor. Karlı havalarda özel araçlar yerine toplu taşıma araçları kullanılmalı" açıklamasını yaptı.