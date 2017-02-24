Araç plakalarının sahte olarak kullanılmaya başlandığı bilgisinin gelmesiyle bir dizi tedbir aldıklarını belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın "Bu mühürlerde...

Araç plakalarının sahte olarak kullanılmaya başlandığı bilgisinin gelmesiyle bir dizi tedbir aldıklarını belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın "Bu mühürlerde her bölgenin kodları olacak. Üzerinde T.C ve rumuzu olacak ve bu mühürlerin sahte yapılma imkanı da olmayacak" dedi.

Yeni darphane mühürleri ile ilgili bilgiler veren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, araç plakalarının sahte olarak kullanılmaya başlandığı bilgisinin gelmesiyle bir dizi tedbir aldıklarını söyleyerek, "Bu mühürlerde her bölgenin kodları olacak. Üzerinde T.C ve rumuzu olacak ve bu mühürlerin sahte yapılma imkanı da olmayacak Mühürleri İstanbul'da plaka basan 24 odaya verdik. Şimdi de Ankara'ya ve ilçelerindeki odaların mühürlerini veriyoruz. Bu mühürlerin dağıtımından sonra daha kaçak yapma plaka basma cesaretinde kimse giremeyecek" ifadelerini kullandı.

"Öncelikli olarak 30 büyük şehre bu mühürler verilecek"

"Bu yeni düzenleme ile çifte standartları önlemiş olacağız" diyen Apaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkiz plakalar ortadan kalkacak. Herkes kendi odasının yaptığı mühürleri değil Türkiye'de tek bir mühür kullanacak. Bu her ilin ve ilçenin alfabetik sırayla kodlanarak kendilerine, darphane matbaasının beratıyla beraber teslim edilecek. Bunun dışında plakalarda hiçbir mühür olmayacak. Tabi konu sahte plakalar olunca, merdiven altı yerlerde basılan plakalar terör olaylarında, gasp olaylarında kullanılmaya başladı. Bunun da önüne geçmiş olacağız. 9 Eylül 2011 yılında kadar tescil plakalarında Emniyet Müdürlüğümüzün de mühürleri vardı. Bir yönetmelik değişikliğiyle Emniyet Müdürlüğümüz bu mühürleri kaldırdı. Kaldırdıktan sonra her oda kendine özgü mühür koymaya başladı. Bu da sahtecilik olaylarını arttırdı. Şimdi biz bütün odalarımıza standart kalıp öneriyoruz. Tek tip plaka ve mühür olacak. Böylece suç olaylarında kullanılan plakalar kalkmış olacak. Mührün üzerinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ve Şubelere göre kodlar olacak. Yeni mühürleri İstanbul'dan dağıtmaya başladık. Bugün Ankara'yı dağıtmaya başladık. Öncelikli olarak 30 büyük şehre bu mühürler verilecek. Daha sonra tüm Türkiye genelindeki odalarımıza dağıtılacak."

"Bugün ülkede 22 milyonun üzerinde araç var"

Kayıt tescile gelen araçların bundan sonra darphane mühürlü plaka takacağını kaydeden Apaydın, "Daha önce plaka almış olanlar zaman içerisinde değiştirilecek. Ancak bu şimdi acele olan bir durum değil. Buna ne biz yetişebiliriz, ne de yeni plaka taktıranlara bir külfet getirebiliriz. Çünkü ülkede bugün 22 milyonun üzerinde araç var. Bunların birden bire değişmesi mümkün değil. Mühürlü plakalara geçin diye bir zorunluluk yok. Ama APP plaka dediğimiz bu Amerikan baskı plakalar var, bunlar da süratle değişecek. Çünkü o plakayı takan araçlar trafikten men edilecek ve ağır cezalar alacaklar. İlerleyen zaman içerisinde araçların teknik muayeneleri yapılırken, bu plaka mühürlerine son derece dikkat edilecek, araçlar birinci derece kusurlu olabilecek. Bunun için bunu bir an önce yapmaya çalışıyoruz. Eski mühürle, belki polisten kaçabilirsiniz ama teknik muayeneden geçemezsiniz. Orada birinci derece kusurlu olacaksınız" diye konuştu.