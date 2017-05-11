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Tssf Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası Başladı

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Tssf Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası Başladı
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası Osmaniye'de başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası Osmaniye'de başladı.

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olimpik yüzme havuzunda başlayan müsabakalara 21 takımdan 123 sporcunun katıldığı belirtildi.

Paletli Yüzme Yarışları'nın büyük çekişmeyle başladığını belirten TSSF Genel Sekreteri Hakan Aktaç, "Burada aynı zamanda Türk Milli Takımı'na sporcular seçiyoruz. Burada barajları geçen sporcularımız milli takıma girecekler ve Avrupa ve dünyada ülkemizi temsil edecekler. Burada 21 takımdan 123 sporcu katıldı. Şimdi ise finaller başlıyor" dedi.

Gün içerisinde düzenlenen müsabakalarda derece elde eden sporculara madalyaları Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından takdim edildi.

20 hakem gözetiminde devam eden müsabakalar 14 Mayıs tarihine kadar olimpik yüzme havuzunda devam edecek.

Tssf Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası Başladı

Tssf Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası Başladı

Tssf Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası Başladı

Tssf Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası Başladı

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