Tsyd Ege’de Yılın Spor Ödülleri Ve Spor Gazeteciliği Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nce düzenlenen 5. Ege'de Yılın Spor Ödülleri ve 2. Spor Gazeteciliği Yarışması ödülleri sahiplerine...

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nce düzenlenen 5. Ege'de Yılın Spor Ödülleri ve 2. Spor Gazeteciliği Yarışması ödülleri sahiplerine verildi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törene spor ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, törende yaptığı konuşmada göreve geldiklerinde başlattıkları Ege'de Yılın Spor Ödülleri organizasyonunun geleneksel bir hüviyet kazandığını ve bir marka olduğunu ifade etti. Okumuş, ikincisi düzenlenen Spor Gazeteciliği Yarışması'nın da bu alanda önemli bir boşluğun doldurduğunu sözlerine ekledi.

"Ege'de Yılın Spor Adamı" ödülünü TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş'un elinden alan Bornova Belediyesi Başkanı Olgun Atila, kendisini bu ödüle layık gören TSYD'ye teşekkür ederek, ödülü Bornova halkı adına aldığını, sporun barış ve kardeşlik olduğunu ifade etti.

Törende yılın takımı Seramiksan Bayan Voleybol Takımı'na ödülünü İzmir Vali Yardımcısı Adem Karahasanoğlu, yılın teknik adamı Göztepe Hentbol Takımı Teknik Direktörü Ferudun Dorak'a ödülünü TSYD Genel Merkez yöneticisi Suavi Yardımoğlu takdim etti.

Yılın sporcuları dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve 2016 Triatlon Balkan Şampiyonu İpek Öztosun plaketlerini TSYD Genel Merkez önceki dönem asbaşkanı Yılmaz Coşkun ve İZVAK Başkanı Ali Erten'den aldı.

Jüri Özel ödüllerine layık görülen Paralimpik Tenisçi Büşra Ün, Kemalpaşa Ataspor Kulübü Başkanı Rıdvan Üreten ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına Başkan Pervin Şenel Genç'e ödüllerini TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, TGS İzmir Şube Başkanı Halil Hüner ve TSYD Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Aydın Atar verdi.

2. Spor Gazeteciliği Yarışması ödülleri

Törende TSYD 2. Spor Gazeteciliği Yarışması'nda da ödüller sahiplerini buldu. Sayfa Düzeni dalında Çetin Eraslan ödülünü kazanan Dokuz Eylül Gazetesi'nden Selim Sanverir'e plaketini Spor Yazarı Ünal Tümin verdi.

Köşe Yazısı dalında Selamettin Bayındır ödülünü Yeni Asır'dan Halil Fincan, Bayındır'ın eşi Nazlı Bayındır'ın elinden aldı.

Haber dalında DHA'dan Mustafa Köprülü'ye Gündoğan Kaplan ödülünü, Kaplan'ın oğlu Oğuz Kaplan takdim etti. Fotoğraf dalında Ergun Ulcay ödülünü kazanan Mehmet Demirpolat'a plaketini Ulcay'ın eşi Hatice Ulcay verdi. Röportaj dalında Önder Sümer ödülünü Egeli Sabah'tan Serhan Çifdalöz, Sümer'in kıza Fatoş Sümer'in elinden aldı.

Jüri özel ödülleri ise haber dalında Dokuz Eylül Gazetesi'nden Mutu Yılmaz'a, Sayfa Düzeni dalında Egeli Sabah'tan Gizem Yılmazer'e, köşe yazısı dalında ise Ege Telgraf'tan Işıl Öztürk Bulut'a gitti. Plaketleri spor yazarı Baydo Baykal, Ege Telgraf Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aylin Süphandağlı ve Spor Yazarı ve Spor Spikeri Murat Ünlü sahiplerine takdim etti.