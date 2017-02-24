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Tt Arena’nın Işıkları ’Dünya Saati’ Etkinliğinde Kapacak

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Tt Arena’nın Işıkları ’Dünya Saati’ Etkinliğinde Kapacak
Galatasaray, WWF'in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı-World Wide Fund for Nature) "Dünya Saati" etkinliğine yarın TT Arena'nın ışıklarını saat 20.30 ile 21.30'da...

Galatasaray, WWF'in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı-World Wide Fund for Nature) "Dünya Saati" etkinliğine yarın TT Arena'nın ışıklarını saat 20.30 ile 21.30'da kapatarak destek olacak.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"WWF'in 2007'den bu yana her sene düzenlediği Dünya Saati etkinliği bu yıl 11 yaşında. Dünya üzerinde birçok ülkede anıtsal yapılar, kurum binaları, evlerin ışıkları bu sene 25 Mart 2017 Cumartesi günü saat 20.30 ile 21.30 saatleri arasında kapatılacak.

2013 yılında FIFA, 2014'te ise UEFA'nın destek verdiği Dünya Saati Kampanyası'na bu yıl Galatasaray Spor Kulübü de katılacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın dekoratif aydınlatmaları 25 Mart Cumartesi günü 20.30 - 21.30 saatleri arasında kapatılarak kampanyaya ortak olunacak ve Türkiye'de iklim değişikliği konusuna dikkat çekilecek.

Geçtiğimiz sene 178 ülkeden 12 bin 700 kent ışıklarını söndürürken simge haline gelen Eiffel Kulesi, Big Ben Saat Kulesi, Golden Gate Köprüsü, Pisa Kulesi ve Sydney Opera Binası; Türkiye'den Boğaz Köprüleri, Topkapı Sarayı, Selimiye Cami, Peri Bacaları, Efes Antik Şehri Dünya Saati Kampanyası'na dahil olmuş ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunu geniş kitlelere ulaştırmayı başarmıştı."

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