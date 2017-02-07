Ttk Gelik İşletmesi’nde Yeni Üretim Panosu Açıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde-260 kodunda üretime hazırlanan yeni pano, Kur'an-ı Kerim okunarak ve kazasız-belasız...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde-260 kodunda üretime hazırlanan yeni pano, Kur'an-ı Kerim okunarak ve kazasız-belasız çalışma dileğiyle kurban kesimiyle açıldı.

Düzenlenen törene TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Karadon Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, Karadon Gelik İşletme Müdürü Recep Ayyıldız, Karadon Kilimli İşletmesi Müdürü Hüseyin Çınar, TTK Karadon Müessese ve işletmeler yöneticileri, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve şube yönetimi, Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak ve şube yönetimi, Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ve şube yönetimi, Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve şube yönetimi ile Üzülmez Şube yöneticileri katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından kazasız-belasız, verimli üretim dilekleriyle dua edildi. Ardından 75. Yıl Kuyu başında kurban kesimi gerçekleştirildi.