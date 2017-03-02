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Ttk İşçileri Kan Verdi

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Ttk İşçileri Kan Verdi
Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) işbirliğiyle kan bağışı...

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. Maden işçileri 5 müessesede düzenlenen kan bağışı kampanyasında kan bağışında bulundular.

Kampanya kapsamında Türkiye Taş Kömürü (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü işletmesi çalışan maden işçileri kan bağışında bulundu.

Kızılay Kan Müdürü Selim Alan, kanın üretilemeyen tek ilaç olduğunu belirterek, tüm kurum ve kuruluşlar ile vatandaşları kan bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Alan, şunları söyledi;

"TTK Genel Müdürlüğü ve Genel Maden İşçileri Sendikası işbirliğiyle bir kan bağışı kampanyası düzenledik. Bugüne kadar müesseselerde yaptığımız kan bağışı kampanyasında 400 ünitenin üzerinde kan bağışı yapıldı. Bugün de kan bağışı yapılmasını bekliyoruz. TTK ve GMİS yetkililerine gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. Umarız bu kampanyalar diğer kurum ve kuruluşlara örnek olur. Çünkü kan üretilemeyen, acil ve sürekli ihtiyaç olan tek ilaç. İnsanlarımızı kan bağışı konusunda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Başta Sayın genel müdürüm olmak üzere Genel Maden İşçileri Sendikasına tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Ttk İşçileri Kan Verdi

Ttk İşçileri Kan Verdi

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