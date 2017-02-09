Tü Gastronomi Topluluğu’nun Başarısı

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gastronomi Topluluğu 02-05 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul...

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gastronomi Topluluğu 02-05 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen 15. Uluslararası Gastronomi Festivali'ne katıldı.

Topluluk Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Ulviye Gür başkanlığında Aysun Akbaş, Burak Erkmen, Cem Oruç, Hatice Yurdtaş ve Umur Akın Özger'den oluşan topluluk üyesi öğrencileri, "Üniversite Düzeyi Okullar" yarışlarında Ana Yemek, Restoran Tatlı Tabağı, Balık, Makarna ve Canlı Pasta kategorilerinde girdikleri yarışmalarda Trakya Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti.

Gastronomi Topluluğu yarışmada, Ana Yemek dalından 1 Gümüş, 1 Bronz, Balık dalından 1 Gümüş, Tatlı dalından 2 Gümüş, Makarna dalından 1 Bronz madalya ve Canlı Pasta kategorisinde bir Merit ödülü kazanma başarısı gösterdi.