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Tübitak’a Fetö Operasyonu: 24 Gözaltı

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Tübitak’a Fetö Operasyonu: 24 Gözaltı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon düzenlendi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon düzenlendi. Halen görevde olan ve önemli projelerde yer alan kişilerinde aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu haberleşme aracı ByLock isimli programı kullandıkları tespit edilen 24 teknik personel hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltı kararı verildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün sabah saatlerinde şüphelilerden 2'si Ankara, 14'ü İstanbul, 8'i de Kocaeli'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Önemli projelerde de yer aldıkları öğrenilen 24 teknik personelden 20'sinin halen TÜBİTAK'ta aktif olarak çalıştığı, 4'ünün ise kısa bir süre önce işten ayrıldığı ifade edildi.

Şüphelilerden 14'ünün Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev aldığı tespit edildi.

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