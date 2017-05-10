  • BIST 96.194
  • Altın 140,476
  • Dolar 3,5815
  • Euro 3,8923
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Tübitak’ta Kütahya Rüzgarı

» »
Tübitak’ta Kütahya Rüzgarı
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın sonuçları, 12 Mayıs günü açıklanıyor.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın sonuçları, 12 Mayıs günü açıklanıyor. AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Ankara'da yarışma finali için Kütahya'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldı.

Kütahya'nın eğitim seviyesi olarak ülkemizin en başarılı 5 ilinden biri olduğunu belirten Nazlı, "Kitap okuma oranları ve okullarımızın başarısı gururumuz olmaya devam ediyor" diye konuştu.

Geçen sene TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Kütahya Nafi Güral Lisesi'nin 1. Olduğunu hatırlatan Nazlı, "Bu yıl da öğrencilerimizden aynı başarıyı bekliyoruz" dedi.

Ülkemizin ihtiyacı olan geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve yetenekli çocuklara sahip çıkmak için yapılan bu çalışmaların kutsal olduğunun önemine değinen Nazlı, "TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin'i tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi, Ali Güral Lisesi ve Nafi Güral Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerini final sergisinde ziyaret eden Nazlı, projeleri tek tek inceledi.

Nafi Güral Fen Lisesi Matematik Öğretmeni Eray Kanpak danışmanlığında 13 Mayıs 2017'de Kütahyalı öğrencilerimizin Amerika'ya gideceğini açıklayan Nazlı, "Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tübitak’ta Kütahya Rüzgarı10 Mayıs 2017 Çarşamba 20:53
  • Çorum Belediyesi’nden Dolandırıcılık Uyarısı10 Mayıs 2017 Çarşamba 20:38
  • Dicle Elektrik’te Uzmanlar Sahada Çalışmaları Denetledi10 Mayıs 2017 Çarşamba 20:28
  • Engelliler Haftası Etkinlikleri10 Mayıs 2017 Çarşamba 20:23
  • Uşak Polisi Uyuşturucu Tüccarlarına Göz Açtırmadı10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:48
  • Emet’te Trafik Kazası: 1 Yaralı10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:24
  • Çorum Hem’in Sergisi Beğeni Topladı10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:24
  • Lastik İçinde Kaçak Sigara Yakalandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:18
  • Edremit’te Yemek Yarışması10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:13
  • Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın Özel Çocukları Yeteneklerini Sergiledi10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti