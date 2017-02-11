Tüccar Ve Üreticiler’ Den Kiraz Pazarına Tam Not

Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklıbozköy Mahallesinde yapımı devam eden Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı, kiraz üreticileri ve tüccarları tarafından...

Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklıbozköy Mahallesinde yapımı devam eden Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı, kiraz üreticileri ve tüccarları tarafından tam not aldı.

Kiraz üreticileri ve tüccarları geçtiğimiz gün yapımı büyük bir hızla devam eden Sancaklıbozköy Kiraz Pazarında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Kavas, Ahmet Demirarslan, Kiraz Üreticileri ve Kiraz tüccarları katıldı. Sancaklıbozköy Kiraz Pazarından inceleme yapan kiraz üreticileri ve tüccarlar yapılan proje nedeni ile Şehzadeler Belediye Başkanı Çömer Faruk Çelik" e teşekkür ederek, kiraz pazarının bölgeye büyük kazanımlar sağlayacağını ifade ettiler. Ege Bölgesinin en güzeli olacak olan Kiraz Pazarı'nı Nisan ayı başında açmayı hedeflediklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Geçtiğimiz Kasım ayı sonunda temelini attığımız Sancaklıbozköy Kiraz Pazarımızda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kiraz Pazarımızın açılışının Nisan ayı başında yapmayı hedefliyoruz. Böylece 2017 yılının kiraz sezonunun başında Kiraz Pazarımızı halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.