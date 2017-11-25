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Tudor, 3 Değişiklik Yaptı

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Tudor, 3 Değişiklik Yaptı
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Medipol Başakşehir maçına göre üç değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Medipol Başakşehir maçına göre üç değişiklik yaptı. Tudor, Serdar, Selçuk ve Garry Rodrigues'e ilk 11'de görev verdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına Medipol Başakşehir maçına göre değişikliklerle çıktı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor, orta sahada cezalı Fernando'nun yerine kaptan Selçuk İnan'a defansta da Denayer'in yerine Serdar Aziz'e görev verdi. Geçtiğimiz haftalardaki çift forvet tercihinden de vazgeçen Tudor, Eren'in yerine kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i sahaya sürdü. Galatasaray, Alanyaspor karşısına Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, N'diaye, Selçuk İnan, Garry Rodrigues, Tolga, Belhanda ve Gomis 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Eray, Carrasco, Ahmet, Eren, Yasin, Sinan, Linnes, Emrah ve Koray şans bulmak için bekledi.

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