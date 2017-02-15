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Tudor Aynı Rakiplerle Karşılaşacak

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Tudor Aynı Rakiplerle Karşılaşacak
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın başında ilk olarak Rizespor, ardından da Beşiktaş ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın başında ilk olarak Rizespor, ardından da Beşiktaş ile karşılaşacak. Tudor, Karabükspor'daki son 2 maçını da aynı rakiplerle oynamıştı.

Galatasaray'da Riekerink'in yerine göreve getirilen Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımla ilk maçına Rizespor deplasmanında çıkacak. Cumartesi günü Galatasaray'ın başında Rizespor deplasmanına gidecek olan Tudor, ilk iç saha mücadelesinde ise derbi atmosferi yaşayacak. 26 Şubat Pazar günü Türk Telekom Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'la takımın başında sahaya çıkacak olan Tudor, tanıdık rakiplerle karşı karşıya gelecek. Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde ligdeki son 2 maçını Rizespor'la deplasmanda ve Beşiktaş'la iç sahada oynayan Tudor, Galatasaray'la da aynı maçlara çıkacak.

Hırvat teknik adam, Kardemir Karabükspor'un başında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0 kaybederken, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadan ise 2-1 galip ayrılmıştı.

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