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Tudor: “Bugün Sahada Takım Ruhu Vardı”

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Tudor: “Bugün Sahada Takım Ruhu Vardı”
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün sahada takım ruhu vardı. Bizi iyileştiren bu takım...

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün sahada takım ruhu vardı. Bizi iyileştiren bu takım ruhuydu" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0'lık sonuçla mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Gayet iyi şeyler gördüm bugün. Gomis için çok mutluyum iki gol attı. Latovlevici içinde kolay değildi. Sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Bugün sahada takım ruhu vardı. Bizi iyileştiren bu takım ruhuydu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Selçuk saygıyı hak ediyor"

Selçuk İnan hakkında görüşlerinin sorulması üzerine Tudor, "Öncelikle bu galibiyetten sonra Selçuk konusuna gelmek doğru değil. 2-0'lık galibiyet önemli olan. Ama galibiyet başka bu konularla uğraşıyorsunuz. Selçuk bizim kaptanımız. Galatasaray'a çok şey katmış bir oyuncu. Hatırladığım kadarıyla kaptan olarak burada birçok şey kazandı. Futbol bu tip şeyler çabuk unutuluyor. Ben Selçuk'a çok yakınım. Selçuk herkesten fazla saygıyı hak ediyor. Önemli bir oyuncu. Takımın parçası. Mutlaka gerektiği zaman yardımı olacaktır" şeklinde konuştu

"Lig uzun bir maraton"

İyi yapamadıkları şeyler üzerine çalışacaklarını belirten Tudor, "Duran toplarda, kornerlerde iyi defans yaptığımız düşünüyorum. Antalya maçında kornerlerde iyi defans vardı ama kornerden gol yedik. O maçta rakibimize çok fazla korner şansı verdik. Sezona iyi başlangıç yapıldı. Ama bu bir şey ifade etmiyor ama güven veriyor. Lig uzun bir maraton. İyi başlangıç yapmak kötü yapmaktan iyidir. Bireysel olarak herkes kendi eksiğini getirdiği zaman iyi bir yerlere geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Ben de genç oyuncuları çok seviyorum"

11 kurmanın kendi işi açısından zor bir durumu olduğunu vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, "Her gün 24 oyuncu ile antrenmana çıkıyorum. Hepsinin işini ne kadar umursadığını görüyorum. Çok iyi antrenman yapıp, beni ikna etmeye çalışıyorlar. Maç günü karar veriyorsunuz. Bu zor bir durum. Benim işim seçim yapabilmek. Ben de genç oyuncuları çok seviyorum. Ama galibiyet daha çok önemli. Çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunuzda kolay olmuyor. Buradaki kural her oyuncunun kendini hazır tutması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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