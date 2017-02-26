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Tudor, İlk Derbisine Çıkacak

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Tudor, İlk Derbisine Çıkacak
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk derbisine çıkacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk derbisine çıkacak. Tudor, Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılarla 2 kez karşılaştı ve 1 galibiyet ile 1 mağlubiyet aldı.

Sezona Kardemir Karabükspor ile başlayan Tudor, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Beşiktaş maçından sonra Galatasaray'ın başına geçti. Hırvat teknik adam, ligdeki ilk maçına da TT Arena'da oynanan Galatasaray maçıyla çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların genç çalıştırıcısı, bu hafta TT Arena'da oynayacağı maç ile birlikte ilk derbisine çıkacak.

Tudor, evinde kaybetmiyor

Hırvat çalıştırıcı, Kardemir Karabükspor ile ligde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 6 kez karşılaştı. Tudor, evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde ederken, deplasmandaki mücadelelerden ise mağlubiyetle ayrıldı. Igor Tudor, bu takımlara karşı en farklı mağlubiyetini deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek aldı. 38 yaşındaki teknik adamın Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Galatasaray: 1 - Kardemir Karabükspor: 0

Beşiktaş: 3 - Kardemir Karabükspor: 1

Kardemir Karabükspor: 4 - Trabzonspor: 0

Fenerbahçe: 4 - Kardemir Karabükspor: 0

Kardemir Karabükspor: 2 - Galatasaray: 1

Kardemir Karabükspor: 2 - Beşiktaş: 1

Tudor, Beşiktaş'a karşı 1'e 1

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde 2 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da oynanan maçı 3-1 kazanırken, Karabükspor ise evindeki mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Beşiktaş fileleri 4 kez havalandırırken, Kardemir Karabükspor ise 3 gol kaydetti.

Tudor'un büyük takımlara şansı tutmuyor

Tudor, geçtiğimiz sezon Yunan Ligi takımlarından PAOK'u çalıştırırken, ligin güçleri takımları Olympiakos ve Panathinakos'a karşı 5 maça çıktı. Bu maçlarda Hırvat çalıştırıcı, 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Igor Tudor, Hajduk Split'in başındayken ise Hırvat Ligi'nin güçlü takımlarından Dinomo Zagreb'e karşı 10 maçta 7 mağlubiyet aldı.

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